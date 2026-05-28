Пресс-служба «Спартака» огласила планы на летнее межсезонье.

«Красно-белые ушли в отпуск, который продлится до 21 июня. В этот день игроки должны собраться в Москве. На следующий день запланированы углублённое медицинское обследование и начало тренировок в Тарасовке под руководством Хуана Карлоса Карседо.

На подмосковной базе нашего клуба пройдёт первая неделя подготовки к новому сезону, а затем работа продолжится на тренировочных полях около "Лукойл Арены".

Игроки, которые получили вызов в свои национальные команды, присоединятся к "Спартаку" позже остальных. Это Александр Максименко, Даниил Денисов и Наиль Умяров (Россия), Никита Массалыга (Россия U19), Кристофер Мартинс (Люксембург), Ливай Гарсия (Тринидад и Тобаго), Манфред Угальде (Коста-Рика) и Александер Джику (Гана).

В рамках сборов "Спартак" проведёт несколько товарищеских матчей. В частности, 2 июля нашим соперником станет "Спартак" из Костромы, а 4-го — "Крылья Советов".

18 июля красно-белые откроют новый сезон матчем за Суперкубок России с Зенитом», — говорится на сайте «Спартака».

Напомним, что «Спартак» финишировал четвертым по итогам прошлого сезона, но смог выиграть Кубок России.