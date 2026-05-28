Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заинтересован возглавить «Милан», сообщает ESPN.

По информации источника, стороны уже провели переговоры. Аргентинец желает возглавить итальянский клуб, так как руководство «россонери» планирует вкладывать значительные средства в развитие молодежной системы клуба, а также в создание конкурентоспособной команды.

Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. Контракт между сторонами истекает по окончанию чемпионата мира-2026.

Ранее «Милан» уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри из-за непопадания клуба в Лигу чемпионов. «Россонери» заняли пятое место по итогам сезона в Серии А.