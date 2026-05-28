Журналист Геннадий Орлов высказался о лучшем тренере РПЛ. Комментатор выделил наставника «Зенита» Сергея Семака.
Орлов отметил, что именно результат является главным критерием оценки работы тренера. По его мнению, Семак заслуживает звания сильнейшего специалиста страны, поскольку сумел привести петербургскую команду к очередному чемпионскому титулу.
«Болельщики критикуют Семака? А кто лучший тренер России? Да тот, кто выиграл чемпионат! Ну чемпионат выиграл тренер!» — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
По итогам прошлого сезона «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков в 30 турах.