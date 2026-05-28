Родриго Ласмар, глава медицинского центра сборной Бразилии, объявил, что Неймар, атакующий полузащитник команды, получил повреждение мышц и будет вынужден пропустить около трех недель.

«Неймар прошел все медицинские обследования, мы провели МРТ, которая выявила мышечное повреждение второй степени. Спортсмен продолжает лечение — ожидается, что он восстановится за две-три недели», — приводит слова Ласмара ESPN.

Следовательно, Неймар пропустит предстоящие товарищеские игры Бразилии и, возможно, не успеет восстановиться к старту чемпионата мира — 2026. В первом матче на турнире Бразилия встретится с Марокко. Встреча запланирована на 14 июня.