Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера команды.

«Для меня назначение Игдисамова тоже является вопросом. Я никогда не был работодателем. Не знаю, по каким критериям отбирают специалистов. Не знаю, какая задача будет стоять перед тренером, который приходит в ЦСКА. Борьба за титул? Для этого нужно иметь какой-то опыт.

Да, у Игдисамова есть опыт работы с молодёжным составом, но это немного другое дело. А с другой стороны, армейцам пора уже определиться: пойти по этому пути и использовать свои ресурсы. Может, пора? Есть Игнашевич и Березуцкие, которые тоже могли быть в этой роли», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

ЦСКА занял пятое место в РПЛ, набрав 51 балл за 30 туров. В Кубке России армейцы выбыли на стадии финала Пути регионов.

Игдисамов возглавил команду 4 мая после увольнения Фабио Челестини.