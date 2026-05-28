Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о том, что сине-бело-голубые стали победителями РПЛ без нападающих в команде. Также Кержаков похвалил работу наставника Сергея Семака.

«Мы привыкли говорить, что "Зенит"… Как говорят, что любой тренер может прийти в "Зенит" и стать чемпионом. Это далеко не так. Потому что тот ворох проблем, что есть в команде… Этим всем хаосом нужно управлять. И балансировать, и находить компромиссы. Богданович очень хорошо с этим справляется, в этом его сила.

Игроки в "Зените" по российским меркам высокого уровня. У каждого свой гонор. Ну и плюс, как я говорил, мы стали чемпионами без нападающих, поэтому Богданович — гений», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По итогам минувшего сезона «Зенит» завоевал золотые медали, набрав 68 очков в 30 матчах.