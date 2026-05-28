«Барселона» планирует приобрести защитника «Арсенала» Пьеро Инкапье, как сообщает Mail Sport.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

24-летний футболист, принадлежащий «Байеру», выступает за лондонский клуб на правах аренды. Согласно договору между «Арсеналом» и немецким клубом, «канониры» имеют право выкупить игрока за 52 миллиона евро. В прошедшем сезоне Инкапье принял участие в 38 матчах, забив один гол и отдав две результативные передачи.

Деку, спортивный директор «Барселоны», осознает, что подписание Инкапье будет непростой задачей. Эквадорец чувствует себя комфортно в «Арсенале» и не планирует покидать клуб. Тем не менее, «Барселона» намерена предпринять попытку заполучить футболиста. Клуб ищет левоногого защитника для усиления состава летом.