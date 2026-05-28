«Барселона» планирует сделать первое предложение мадридскому «Атлетико» по поводу трансфера нападающего Хулиана Альвареса, оценив его в 100 миллионов евро, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Источник утверждает, что «Атлетико» рассчитывает получить за своего форварда сумму значительно выше. 120 миллионов именно столько «Барселона» заплатила за Антуана Гризманна в 2019 году. Сам Альварес выразил желание сменить клуб.

В текущем сезоне аргентинец провел 49 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 9 результативных передач. Его контракт с «Атлетико» действует до лета 2030 года.