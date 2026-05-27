Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что в раздевалке команды не хватает опытных игроков, способных взять на себя роль лидеров.

globallookpress.com

«В этом сезоне мы многое узнали о раздевалке.  В следующем сезоне мы будем лучше как раздевалка, более едины, лучше как команда.  Мы переживаем смену цикла.  Иногда полезно видеть, что у тебя было, и понимать, что нелегко выигрывать все, что мы выиграли.  Я привык побеждать.  На нас оказывается давление, люди ждут, когда мы провалимся, и мы сделали это два года подряд.  Мы больше не имеет права провалиться», — сказал Винисиус в интервью Caze TV.

Мадридский «Реал» завершил сезон на втором месте в Ла Лиге, пропустив вперед каталонскую «Барселону».  В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии 1/4 финала.