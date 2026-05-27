Лучшим тренером Англии по итогам этого сезона признан наставник «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард, сообщает сайт Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

47‑летний специалист обошёл в голосовании таких конкурентов, как Кит Эндрюс («Брентфорд»), Микель Артета («Арсенал»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Андони Ираола («Борнмут»), Майкл Скубала («Линкольн Сити») и Энди Вудман («Бромли»).

Напомним, что под руководством Лэмпарда «Ковентри» вернулся в АПЛ, в которой не играл с сезона 2000/01, выиграв Чемпионшип с большим отрывом.

С этой командой Лэмпард работает с ноября 2024 года. Также он трудился в «Челси», «Эвертоне» и «Дерби Каунти».