Почетный президент Российского футбольного союза РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящих матчах сборной России.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут гостевую встречу с Египтом и домашние матчи против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

«Все интересные. Когда сборная играет, неинтересных игр нет. Конечно, наиболее сильный соперник — это Египет. Думаю, что здесь ничего не надо дополнительно доказывать. Футболисты из Египта играют во многих ведущих зарубежных клубах. Так что я считаю, что это наиболее сложный матч для сборной команды. Остальное все обычно — команды, с которыми сборная России, думаю, сыграет легко и непринужденно», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Матч Египет — Россия состоится завтра, 28 мая, в Каире.