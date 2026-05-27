Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил результаты московской команды в прошлом сезоне.

«Спартак» — молодцы и заслуженно выиграли Кубок России. С такими хорошими командами, как «Краснодар», отлично играют. Карседо поставил неплохой футбол с соперниками хорошего уровня. А со средними командами сколько очков потеряли. Можно было быть на третьем месте. Всё было в руках и ногах «Спартака». С «Пари НН» играют вничью или проигрывают, а с хорошими командами побеждают«, — цитирует Ещенко » Чемпионат «.

Напомним, что "Спартак" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, но выиграл Кубок России, в Суперфинале в серии пенальти обыграв "Краснодар".