Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что московский «Спартак» должен бороться за золото в следующем сезоне. Ранее красно-белые одолели «Краснодар» и завоевали Кубок России.

«Московский "Спартак" — это команда, которая должна бороться за чемпионство. По составу нужно усиление, но тренер Карседо лучше знает, какое именно. Думаю, что костяк команды сохранится на следующий сезон. Даже с нынешним составом "Спартак" может бороться за высокие места.

Работу Карседо можно признать качественной в плане поставленной игры, а не только потому, что он завоевал Кубок России», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

«Спартак» стал четвертым в чемпионате России-2025/26.