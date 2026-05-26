«Ювентус» проявляет интерес к нападающему Мохамеду Салаху, который покинул «Ливерпуль». Об этом сообщает La Repubblica.

Стало известно, что главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти хочет вновь поработать с египтянином. Салах выступал за «Рому» под руководством итальянского специалиста в период с 2016 по 2017 год.

Египетский нападающий провел за «Ливерпуль» 27 матчей в нынешнем сезоне АПЛ, забил 7 голов и сделал столько же голевых передач. Салах покинул стан «мерсисайдцев» после окончания сезона 2025/2026.

Ранее сообщалось о том, что экс-защитник «Ливерпуля» также может пополнить состав «старой синьоры».