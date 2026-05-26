Шотландский десант в итальянской Серии А может в ближайшее время пополниться ещё одним статусным футболистом.

Энди Робертсон globallookpress.com

Туринский «Ювентус» вступил в борьбу за левого защитника Энди Робертсона, который покидает «Ливерпуль», и хочет перехватить его у «Тоттенхэма», достигшего предварительной договорённости с латералем, сообщает влиятельный журналист Джанлука Ди Марцио.

«Старая синьора» готова предложить Робертсону сопоставимые условия, что и у «шпор», а также бонусом — участие в еврокубках. За «Ливерпуль» шотландец играл с 2017 года.