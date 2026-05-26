У нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси диагностировали мышечную усталость левой ноги после прохождения медицинского обследования.

В пресс-службе американского клуба сообщили, что сроки возвращения 38-летнего аргентинца к полноценным тренировкам будут зависеть от его состояния и динамики восстановления.

Месси получил повреждение в матче регулярного чемпионата МЛС против «Филадельфии». На 73-й минуте форвард почувствовал дискомфорт в верхней части левого бедра, после чего попросил замену и сразу отправился в раздевалку.

В текущем сезоне аргентинский футболист уже пропустил четыре матча «Интер Майами» из-за мышечных проблем.

Несмотря на повреждение, Месси включён в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира-2026. Свой первый матч на турнире аргентинцы проведут 17 июня против сборной Алжира.