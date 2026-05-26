«Барселона» определила трёх кандидатов на замену Роберту Левандовскому, сообщает Mundo Deportivo.

В шорт-лист каталонского клуба вошли Жоао Педро («Челси»), Хулиан Альварес («Атлетико») и Гарри Кейн («Бавария»).

По данным источника, спортивный директор «Барселоны» Деку уже провёл ряд встреч, в том числе с агентами Жоао Педро в Лондоне, чтобы продвинуть возможный трансфер 24-летнего бразильца. Сообщается, что переход может обойтись примерно в 70 млн евро, однако «Челси» не планирует расставаться с игроком.

Также каталонцы рассматривают вариант с Хулианом Альваресом, но готовы заплатить за него не более 100 млн евро. Отмечается, что аргентинец ранее отказался от продления контракта с «Атлетико».

Третьим вариантом остаётся Гарри Кейн из «Баварии», который также входит в список приоритетных целей клуба.