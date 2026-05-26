Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что может покинуть клуб предстоящим летом.

«Есть вероятность того, что я не останусь во главе "Урала" в следующем сезоне. В этом вопросе всякое может произойти, но пока рано говорить более конкретно. Лично я готов и дальше работать в "Урале". Этот клуб — моя жизнь. Посмотрим, что будет дальше.

Одновременно с этим пока не готов подтвердить тот факт, что прежний тренерский штаб продолжит работу. Мы только распустили команду, от конца сезона всего два дня прошло. Если будут какие-то изменения, мы сразу об этом расскажем», — приводит слова Иванова Sport24.

Напомним, что «Урал» пробился в стыковые матчи за право выступать в РПЛ, где уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:3 по сумме встреч.