Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн подвёл итоги сезона-2025/26 для английского клуба.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Это был неровный сезон, но мы будем продолжать бороться за самые большие трофеи. Мы хотим побеждать и снова сражаемся за успех во всех турнирах. Было удовольствием играть вместе с Бернарду Силвой и Джоном Стоунсом, а также работать с Пепом Гвардиолой.

Это было удивительное путешествие, но мы должны продолжать двигаться вперёд даже без них. Сейчас настало время чествовать их, потому что они настоящие легенды клуба», — приводит слова 25-летнего норвежского форварда агентство PA.

По итогам сезона «Манчестер Сити» занял второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков в 38 матчах. Чемпионом стал «Арсенал», в активе которого 85 баллов.

Сам Холанн завершил сезон в статусе лучшего бомбардира АПЛ, забив 27 мячей.