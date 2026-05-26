Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что отказался от очень выгодного предложения из Саудовской Аравии ради продолжения карьеры в английском клубе.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Футболист отметил, что ему предлагали контракт на сумму более 200 млн евро. По его словам, это был шанс стать значительно богаче, однако он решил остаться в Европе и продолжить реализацию спортивных целей.

«Я мог стать очень богатым человеком, но решил, что хочу воплотить свои мечты в жизнь. Хочу передать эти ценности своим детям», — сказал Фернандеш в подкасте The Diary of a CEO.

В текущем сезоне чемпионата Англии португалец провёл 35 матчей, забил 9 голов и отдал 21 результативную передачу.