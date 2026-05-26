Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Лучший тренер сезона — Семак.  В тяжёлой ситуации команда продолжала верить и биться.  В концовке это принесло удачу "Зениту".  Сейчас они с удовольствием отпразднуют столетие клуба.

Семака критиковали за футбол?  Критикуют всех только те, кто нигде не работает.  Те, кто занимается делом, понимают, что очень тяжело побеждать, какие бы ни были игроки в команде.  Может приехать футболист мирового уровня с гигантской зарплатой, например, Дуран, но никак себя не показать.  Говорить могут разное, но если тренер добивается результата и выигрывает золотые медали, то победами он борется против критики», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Сине-бело-голубые спустя год вернули чемпионство в РПЛ под руководством Семака, набрав 68 очков за 30 туров