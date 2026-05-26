Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Лучший тренер сезона — Семак. В тяжёлой ситуации команда продолжала верить и биться. В концовке это принесло удачу "Зениту". Сейчас они с удовольствием отпразднуют столетие клуба.

Семака критиковали за футбол? Критикуют всех только те, кто нигде не работает. Те, кто занимается делом, понимают, что очень тяжело побеждать, какие бы ни были игроки в команде. Может приехать футболист мирового уровня с гигантской зарплатой, например, Дуран, но никак себя не показать. Говорить могут разное, но если тренер добивается результата и выигрывает золотые медали, то победами он борется против критики», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Сине-бело-голубые спустя год вернули чемпионство в РПЛ под руководством Семака, набрав 68 очков за 30 туров