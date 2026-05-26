Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отказался подписывать новый контракт с мадридским клубом и может сменить команду уже в ближайшее время.

По информации Marca, 26-летний форвард не планирует продлевать соглашение с «матрасниками» и рассматривает вариант перехода в «Барселону». При этом отмечается, что руководство «Атлетико» оценивает игрока не менее чем в 150 миллионов евро, что делает трансфер крайне сложным для каталонского клуба.

Также сообщается об интересе со стороны «ПСЖ», который может включиться в борьбу за нападающего.

В текущем сезоне Ла Лиги Альварес провёл 29 матчей за «Атлетико», забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.