Сергей Юран вновь возглавил «СКА-Хабаровск». Опытный российский специалист официально назначен главным тренером дальневосточного клуба.

Пресс-служба хабаровской команды сообщила, что соглашение с 56-летним наставником рассчитано на один сезон. Для Юрана это уже не первый этап работы в клубе — ранее он руководил армейцами с осени 2020 года до февраля 2022-го.

Последним местом работы тренера был турецкий «Серик Беледиеспор». В «СКА-Хабаровске» он сменил Алексея Поддубского, который покинул пост наставника за несколько туров до окончания чемпионата.

Минувший сезон команда завершила на 12-й позиции в турнирной таблице Первой лиги. В 34 матчах хабаровский коллектив набрал 42 очка.