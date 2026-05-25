Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

По информации инсайдера Николо Скиры, 32-летний шотландский футболист уже согласовал условия контракта с лондонским клубом. Сообщается, что он присоединится к «шпорам» на правах свободного агента и подпишет соглашение сроком на два года.

Отмечается, что «Тоттенхэм» сохранил место в АПЛ, что позволило клубу завершить переговоры с игроком. Робертсон выступал за «Ливерпуль» с 2017 года и за это время провёл 378 матчей во всех турнирах.

В нынешнем сезоне АПЛ защитник сыграл 24 встречи и отметился одной результативной передачей.