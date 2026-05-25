Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов объяснил, почему его команде не удалось обыграть в стыковых матчах «Акрон» (0:2, 1:0).

Дмитрий Парфёнов

«Большое спасибо нашим болельщикам: мы богаты большой армией фанатов, гордимся и дорожим этим, играем для них.  Я не сомневался в силе своей команды, знал, что они не остановятся ни при каких обстоятельствах.  Поэтому напряжение и держалось до конца матча.

Понятно, что и у наших ворот были моменты — обоюдоострая игра получилась.  Нам не хватило второго мяча, который мы могли забить, если бы реализовали моменты.  Если брать статистику, у нас много голевых моментов, ударов, угловых — мы заработали 12 штук, а у своих ворот допустили только два.  Значит, мы создавали давление.

Реализация и потеря концентрации в двух эпизодах с пропущенными голами в первом матче подвели нас, а в остальном все четыре тайма выдали целостные — и в тактическом плане, и в плане характера.  Спасибо ребятам, извлечём уроки и будем готовиться дальше.  Думаю, все увидели наше желание, веру.  Не сомневались, что можем выйти в РПЛ, игра это показала.

Хочется выжимать максимум, двигаться с командой вперёд.  Изначально хотели максимально прибавить в зрелищности.  У нас прекрасный стадион, болельщики — они хотят видеть красивый футбол.

По сравнению с первой игрой у нас абсолютно ничего не поменялось: и направление, и действия игроков остались такими же.  У нас всё было чётко и понятно по вектору игры, требованиям, ничего не „лопатили“.  Как уже сказал, голевые моменты были и у нас, и у соперника.  Ключевым стал вопрос реализации», — сказал Парфёнов «Матч ТВ».

51‑летний Парфёнов возглавил «Ротор» по ходу сезона и финишировал с ним на четвёртом месте в таблице Первой лиги, завоевав право играть в стыковых матчах за выход в РПЛ.