Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Хойос прокомментировал замену Лионеля Месси в матче регулярного чемпионата МЛС против «Филадельфии Юнион».

По словам специалиста, у аргентинского форварда не было серьёзного повреждения — причиной замены стала обычная усталость. Хойос отметил, что игрок провёл интенсивный матч на тяжёлом поле, и тренерский штаб решил не рисковать его состоянием.

Наставник подчеркнул, что при любых сомнениях в подобных ситуациях предпочтительнее перестраховаться и снять футболиста с игры заранее.

«Насколько мне известно, у нас пока нет информации по этому поводу, но он действительно был уставшим. Это была усталость. Он устал, поле было тяжелым. И если есть сомнения, то всегда лучше не рисковать», — приводит слова тренера ESPN.