Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем наставнике команды, который однажды сменит его на посту рулевого английского клуба.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Ранее в СМИ появилась информация, что испанский специалист может покинуть команду после десяти лет работы. Гвардиола отметил, что обязательно свяжется со своим преемником, когда руководство определится с кандидатурой.

«Когда клуб скажет мне, кто станет моим преемником, я позвоню ему. И скажу ему, чтобы был собой. Клуб окажет ему безоговорочную поддержку, и это самая большая похвала. Всем менеджерам, которые здесь работали, повезло с Чики, а теперь и с Уго, Ферраном, со всей проделанной им работой, и особенно с Халдуном.

Будьте собой, и в трудные моменты вас это защитит больше, чем в любом другом клубе. Будьте свободны в своих идеях, отправляйтесь сюда, много работайте. Мы строили команду, когда приехали сюда, и всегда моим девизом было: "Выиграй этот матч. АПЛ? Кубок лиги? Постарайся выиграть, посмотри, что получится, а потом двигайся дальше". Это наилучший способ. Я почти уверен, зная здешних людей, что это произойдёт. И всё будет хорошо. Абсолютно», — цитирует специалиста сайт «Манчестер Сити».