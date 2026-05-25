Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о будущем наставнике команды, который однажды сменит его на посту рулевого английского клуба.

Хосеп Гвардиола

Ранее в СМИ появилась информация, что испанский специалист может покинуть команду после десяти лет работы.  Гвардиола отметил, что обязательно свяжется со своим преемником, когда руководство определится с кандидатурой.

«Когда клуб скажет мне, кто станет моим преемником, я позвоню ему.  И скажу ему, чтобы был собой.  Клуб окажет ему безоговорочную поддержку, и это самая большая похвала.  Всем менеджерам, которые здесь работали, повезло с Чики, а теперь и с Уго, Ферраном, со всей проделанной им работой, и особенно с Халдуном.

Будьте собой, и в трудные моменты вас это защитит больше, чем в любом другом клубе.  Будьте свободны в своих идеях, отправляйтесь сюда, много работайте.  Мы строили команду, когда приехали сюда, и всегда моим девизом было: "Выиграй этот матч.  АПЛ?  Кубок лиги?  Постарайся выиграть, посмотри, что получится, а потом двигайся дальше".  Это наилучший способ.  Я почти уверен, зная здешних людей, что это произойдёт.  И всё будет хорошо.  Абсолютно», — цитирует специалиста сайт «Манчестер Сити».