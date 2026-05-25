Хосеп Гвардиола, покинувший «Манчестер Сити», ответил на вопрос о том, чем теперь будет заниматься.

Хосеп Гвардиола

«Есть дела, которые я ещё не сделал, но хочу этого.  Пока жив мой отец я хотел бы проводить с ним больше времени.  Это касается и моих детей… И многих других моментов.  Здорово, что у меня есть возможность принимать решения, поэтому я так и решил.

Я люблю свою работу, но хочу заниматься и другими вещами.  На это уйдёт какое-то время, не знаю, сколько именно это продлится.  Мне нравится учиться новому, поскольку это процесс.  Всё довольно просто.

Прямо сейчас жизнь даёт замечательные возможности заниматься многими вещами.  Раньше не было возможности путешествовать так часто.  А ещё я не хожу на концерты, в театры, в кино.  Я пропускаю много тех мероприятий, которые хотел бы посетить.  Мне хочется научиться жить по-новому.

Хочу посвятить себя многим начинаниям, воплотить то, о чём думаю.  Разумеется, я и дальше буду следить за футболом и смотреть матчи моего "Манчестер Сити", моей "Барселоны", моей "Баварии".  Я буду смотреть ключевые игры.  Футбол — важная часть моей жизни, я не могу от него отказаться.  Мне просто нужен перерыв», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что Гвардиола решил сделать перерыв в работе после 10 лет у руля «Манчестер Сити».