Сеск Фабрегас прокомментировал исторический успех «Комо», который по итогам сезона-2025/26 впервые в своей истории пробился в Лигу чемпионов.

Испанский тренер отметил, что во многом полагается на интуицию, в том числе при принятии решений по ходу матчей. По его словам, ещё перед встречей с «Пармой» он ощущал, что команде будет достаточно двух побед на финише сезона для достижения цели.

«Всю свою жизнь, даже когда я делаю замены, я полагаюсь на внутренние ощущения. И перед матчем с "Пармой" я почувствовал, что двух побед будет достаточно для выхода в Лигу чемпионов. Я показал игрокам видео с велогонщиком, который шел на шестом месте, но на финишном спринте изо всех сил нажал на педали и выиграл гонку. Именно это мы и сделали в этом сезоне.

Я могу только снять шляпу перед этими игроками, потому что мы, тренеры, пытаемся подтолкнуть их, дать варианты, указать, где есть свободное пространство, но на поле все делают они. Я так счастлив за жителей Комо, они заслужили эту радость», — цитирует испанского тренера DAZN.

По итогам сезона «Комо» набрал 71 очко в 38 матчах Серии А и занял четвёртое место, обеспечив себе дебют в Лиге чемпионов.