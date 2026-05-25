Экс‑полузащитник «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко считает, что две подряд неудачи «быков» на финише сезона могут серьёзно сказаться на уверенности команды в будущем.

В финале Суперкубка России команда Мурада Мусаева уступила «Спартаку» в серии пенальти, а до этого пропустила вперёд в таблице РПЛ «Зенит» и финишировала на втором месте.

«Конечно, для "Краснодара" это сильный удар. Команда за две недели потеряла и чемпионство, и Кубок. Ребята старались весь год пройти ровно, но в серии пенальти не повезло. Как команда с этим справится, говорить сложно. Весь чемпионат они держались, немножко не хватило. Наверное, если бы ещё три-четыре футболиста было, было бы гораздо проще. Хотя скамейка всё равно есть: Мусаев мог где-то поменять, где-то усилить.

Ещё неизвестно, что будет дальше с лидерами. Эдуард Сперцян уже говорил, что может уйти из "Краснодара". Сейчас период, когда сохраняется костяк, но мотивацию дальше найти трудно. Поэтому следующий сезон станет для "Краснодара" очень сложным», — сказал Деменко «Чемпионату».