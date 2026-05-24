Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал поражение своей команды в матче Суперфинала Кубка России против «Спартака» (1:1, 3:4 по пен.).

Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара» globallookpress.com

«Серия пенальти — лотерея.  Матч получился интересным: атака на атаку.  Думаю, всем понравилось.

Как мне эмоционально игра?  В конце чуть грустно.  Не пугало, что "Спартак" поменял вратаря — мы знали», — передаёт слова Сперцяна Чемпионат.

Напомним, что «Краснодар» упустил чемпионство в РПЛ, заняв 2-е место в таблице чемпионата России.  «Быки» также завершили участие в Кубке страны на стадии Суперфинала.