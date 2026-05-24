Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» на матч Суперфинала Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Маркиньос, Угальде.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Гонсалес, Аугусто, Ленини, Сперцян, Батчи, Кривцов, Кордоба.

Матч между этими командами стартует сегодня, 24-го мая в 18:00 мск.

В финале Кубка России Пути РПЛ «Краснодар» обыграл московское «Динамо», а в Пути регионов «Спартак» одолел ЦСКА.