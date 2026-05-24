В 14-м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», тренируемый российским специалистом Леонидом Слуцким, уступил «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:2.
Первый гол на 12-й минуте забил полузащитник «Шэньчжэня» Альбион Адеми. Затем, на 17-й минуте, Эден Карцев удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Через семь минут Рафаэл Ратан сумел сократить отставание, забив мяч в ворота соперника.
Шанхай ШэньхуаШанхай1:2Shenzhen Peng CityКитай. Суперлига
0:1 Альбион Адеми 5' 0:2 Эден Карзев 17' пен. 1:2 Рафаэл Ратан 24' пен. 1:3 Альбион Адеми 63'
Шанхай Шэньхуа: Ян Цзэсян (Li Ke 76'), Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи, Гао Тяньи, Ван Хайцзянь, У Си, Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Xue Qinghao, Xu Haoyang (Шуай Ян 88'), Haoyu Yang (Shilong Wang 76')
Shenzhen Peng City: Альбион Адеми (Чжан Сяобинь 85'), Дай Вэйцзюнь (Уэсли 61'), Тим Чоу, Эден Карзев, Dalong Xia (Яо Цзюньшэн 61'), Deabeas Owusu (Junyi Yao 85'), Long Li, Huanming Shen, Yu Rui, Yifan Tian (Цзян Чжипэн 69'), Peng Peng
Жёлтые карточки: Ян Цзэсян 16', Чхан Шиничхи 69', Shilong Wang 90+5' — Yu Rui 28'
После 14 туров «Шанхай Шэньхуа» набрал 12 очков и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. В последних шести матчах команда потерпела четыре поражения и сыграла две ничьи. «Шэньчжэнь Пэн Сити», в свою очередь, заработал 14 очков и занимает 10-е место.