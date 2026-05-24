В 14-м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», тренируемый российским специалистом Леонидом Слуцким, уступил «Шэньчжэнь Пэн Сити» со счетом 1:2.

Первый гол на 12-й минуте забил полузащитник «Шэньчжэня» Альбион Адеми. Затем, на 17-й минуте, Эден Карцев удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Через семь минут Рафаэл Ратан сумел сократить отставание, забив мяч в ворота соперника.

Результат матча Шанхай Шэньхуа Шанхай 1:2 Shenzhen Peng City Китай. Суперлига 0:1 Альбион Адеми 5' 0:2 Эден Карзев 17' пен. 1:2 Рафаэл Ратан 24' пен. 1:3 Альбион Адеми 63' Шанхай Шэньхуа: Ян Цзэсян ( Li Ke 76' ), Чжу Чэньцзе, Цзинь Сюнкаи, Гао Тяньи, Ван Хайцзянь, У Си, Чхан Шиничхи, Рафаэл Ратан, Xue Qinghao, Xu Haoyang ( Шуай Ян 88' ), Haoyu Yang ( Shilong Wang 76' ) Shenzhen Peng City: Альбион Адеми ( Чжан Сяобинь 85' ), Дай Вэйцзюнь ( Уэсли 61' ), Тим Чоу, Эден Карзев, Dalong Xia ( Яо Цзюньшэн 61' ), Deabeas Owusu ( Junyi Yao 85' ), Long Li, Huanming Shen, Yu Rui, Yifan Tian ( Цзян Чжипэн 69' ), Peng Peng Жёлтые карточки: Ян Цзэсян 16', Чхан Шиничхи 69', Shilong Wang 90+5' — Yu Rui 28'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 4 Удары мимо 1 61 Владение мячом 39 6 Угловые удары 5 0 Офсайды 3 15 Фолы 19

После 14 туров «Шанхай Шэньхуа» набрал 12 очков и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. В последних шести матчах команда потерпела четыре поражения и сыграла две ничьи. «Шэньчжэнь Пэн Сити», в свою очередь, заработал 14 очков и занимает 10-е место.