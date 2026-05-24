Экс-наставник сборной России Юрий Семин оценил работу Вадима Евсеева, который помог махачкалинскому «Динамо» сохранить прописку в РПЛ.

Вадим Евсеев globallookpress.com

Ранее динамовцы в стыковых матчах одолели «Урал» со счетом 3:0 по сумме двух встреч.

«Евсеев — большой специалист. В экстремальных ситуациях он умеет выигрывать. Он был таким же бескомпромиссным игроком. Это его большая заслуга.

Большая заслуга Гаджиева, который, вне сомнений, внес самый большой вклад в то, что Махачкала осталась. Он внес громадный вклад: за самый маленький срок при нем команда из второй лиги вышла в высшую лигу и продолжает дальше свое шествие. Она стала сильнее», — сказал Семин «Матч ТВ».