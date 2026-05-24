Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказался о потенциальных претендентах на победу в АПЛ в следующем сезоне. Он отметил, что главным конкурентом действующего чемпиона «Арсенала» станут клубы из Манчестера.

По мнению Оуэна, «Манчестер Сити» останется топ-командой даже в случае ухода Хосепа Гвардиолы. Майкл подчеркнул, что у клуба сильный состав и перспективная молодёжь, а также добавил, что команда может стать ещё сильнее после успехов во внутренних кубках.

«Я думаю, что в следующем сезоне серьёзную конкуренцию "Арсеналу" смогут составить только клубы из Манчестера. По‑моему, "Манчестер Сити" останется сильной командой, даже если Пеп Гвардиола уйдёт. В этом сезоне они едва не обошли "Арсенал", а ещё у них хороший состав молодых игроков, которые показали, что будут бороться за титул в следующем сезоне. А с учётом двух внутренних кубков команда вернётся ещё сильнее.

Прошло уже какое‑то время, но "Манчестер Юнайтед" может побороться за титул под руководством Майкла Кэррика. Если посмотреть на их результаты с момента его прихода, то они определённо выглядят как претенденты на чемпионство.

"Ливерпуль" тоже будет надеяться составить конкуренцию, но для этого им нужно будет всё сделать безупречно — а я пока не уверен, что они к этому готовы», — приводит слова Оуэна Metro.

По итогам сезона-2025/26 чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал».