В матче 38-го тура итальянской Серии А « Милан » в родных стенах уступил « Кальяри » со счетом 1:2.

Открыли счет в игре миланцы усилиями Алексиса Салемакерса на 2-й минуте. Гости сравняли результат на 20-й минуте благодаря голу Дженнаро Боррелли на 20-й минуте.

Все решилось на 57-й минуте, когда Хуан Родригес принес победу «Кальяри».

Результат матча Милан Милан 1:2 Кальяри Кальяри 1:0 Алексис Салемакерс 2' 1:1 Дженнаро Боррелли 20' 1:2 Хуан Родригес 57' Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори ( Закари Атекаме 61' ), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана ( Рафаэл Леау 68' ), Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку ( Никлас Фуллкруг 61' ), Сантьяго Хименес ( Кристиан Пулишич 46' ), Ардон Ясари ( Лука Модрич 62' ) Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Габриэле Цаппа, Хуан Родригес ( Альберто Доссена 62' ), Йерри Мина, Жозе Педро ( Марко Палестра 63' ), Алессандро Дейола ( Paul Mendy 74' ), Джанлука Гаэтано, Мишель Адопо, Себастьяно Эспозито, Дженнаро Боррелли ( Ibrahim Sulemana 74' ) Жёлтые карточки: Страхиня Павлович 57', Мик Меньян 58' — Жозе Педро 2'

Статистика матча 3 Удары в створ 10 11 Удары мимо 7 48 Владение мячом 52 4 Угловые удары 5 2 Офсайды 0 8 Фолы 8

«Милан» с 70 очками в активе остался шестым и не пробился в Лигу чемпионов, «Кальяри» (43) — 14-й.

В параллельной игре «Лечче » обыграл « Дженоа » со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ламек Банда на 6-й минуте.

«Лечче» набрал 38 очков, финишировал 17-м и остался в Серии А, «Дженоа» (41) — 16-й.