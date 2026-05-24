В матче 38-го тура итальянской Серии А « Милан » в родных стенах уступил « Кальяри » со счетом 1:2.
Открыли счет в игре миланцы усилиями Алексиса Салемакерса на 2-й минуте. Гости сравняли результат на 20-й минуте благодаря голу Дженнаро Боррелли на 20-й минуте.
Все решилось на 57-й минуте, когда Хуан Родригес принес победу «Кальяри».
Результат матча
1:0 Алексис Салемакерс 2' 1:1 Дженнаро Боррелли 20' 1:2 Хуан Родригес 57'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Закари Атекаме 61'), Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана (Рафаэл Леау 68'), Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку (Никлас Фуллкруг 61'), Сантьяго Хименес (Кристиан Пулишич 46'), Ардон Ясари (Лука Модрич 62')
Кальяри: Элия Каприле, Адам Оберт, Габриэле Цаппа, Хуан Родригес (Альберто Доссена 62'), Йерри Мина, Жозе Педро (Марко Палестра 63'), Алессандро Дейола (Paul Mendy 74'), Джанлука Гаэтано, Мишель Адопо, Себастьяно Эспозито, Дженнаро Боррелли (Ibrahim Sulemana 74')
Жёлтые карточки: Страхиня Павлович 57', Мик Меньян 58' — Жозе Педро 2'
«Милан» с 70 очками в активе остался шестым и не пробился в Лигу чемпионов, «Кальяри» (43) — 14-й.
В параллельной игре «Лечче » обыграл « Дженоа » со счетом 1:0. Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ламек Банда на 6-й минуте.
«Лечче» набрал 38 очков, финишировал 17-м и остался в Серии А, «Дженоа» (41) — 16-й.