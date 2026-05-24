Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал возможность возвращения в АПЛ в будущем.

Английский форвард признался, что при переходе в мюнхенский клуб летом 2023 года был практически уверен, что однажды снова сыграет в Англии, однако сейчас его взгляды немного изменились.

«Если бы меня спросили в момент перехода в “Баварию”, то я бы точно сказал, что вернусь. Сейчас, спустя пару лет, моё желание немного уменьшилось, но я не могу сказать, что никогда не вернусь», — цитирует форварда Daily Mail.

«Бавария» в прошедшем сезоне выиграла Бундеслигу и Кубок Германии.