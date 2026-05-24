Завершились два матча заключительного 38-го тура испанской Примеры.

В одной из встреч «Хетафе» обыграл «Осасуну» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 59-й минуте, отличился Луис Милья.

Результат матча Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Памплона 1:0 Луис Милья 59' Хетафе: Давид Сория, Аллан Ньом, Абдель Абкар, Домингуш Дуарте, Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Марио Мартин, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Адриан Лисо ( Damian Caceres 82' ), Luis Vasquez Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Хорхе Эррандо ( Энрике Барха 68' ), Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Валентен Розье, Рауль Гарсия, Аймар Орос ( Асьер Осамбела 82' ), Лукас Торро ( Рубен Гарсия 68' ), Хон Монкайола ( Рауль Моро 82' ), Анте Будимир Жёлтые карточки: Мауро Арамбарри 90' — Флавиен Бойомо 57', Айтор Фернандес 90+2'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 1 Удары мимо 4 54 Владение мячом 46 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 17 Фолы 20

По итогам сезона «Хетафе» занял 7-е место в таблице с 51-м очком в активе. «Осасуна» расположилась на 17-й строчке (42), избежав вылета.

В параллельном матче «Эспаньол» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (1:1).

Гости вышли вперед на 29-й минуте благодаря голу Орри Оускарссона.

«Эспаньол» сравнял счет на 65-й минуте, отличился Роберто Фернандес.

«Реал Сосьедад» занял 10-е место в таблице Примеры с 46-ю очками в активе. «Эспаньол» — на 11-й строчке с тем же количеством баллов.