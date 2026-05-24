Завершились два матча заключительного 38-го тура испанской Примеры.
В одной из встреч «Хетафе» обыграл «Осасуну» со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 59-й минуте, отличился Луис Милья.
Результат матча
ХетафеХетафе1:0ОсасунаПамплона
1:0 Луис Милья 59'
Хетафе: Давид Сория, Аллан Ньом, Абдель Абкар, Домингуш Дуарте, Саид Ромеро, Хуан Иглесиас, Марио Мартин, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Адриан Лисо (Damian Caceres 82'), Luis Vasquez
Осасуна: Серхио Эррера, Хавьер Галан, Хорхе Эррандо (Энрике Барха 68'), Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Валентен Розье, Рауль Гарсия, Аймар Орос (Асьер Осамбела 82'), Лукас Торро (Рубен Гарсия 68'), Хон Монкайола (Рауль Моро 82'), Анте Будимир
Жёлтые карточки: Мауро Арамбарри 90' — Флавиен Бойомо 57', Айтор Фернандес 90+2'
По итогам сезона «Хетафе» занял 7-е место в таблице с 51-м очком в активе. «Осасуна» расположилась на 17-й строчке (42), избежав вылета.
В параллельном матче «Эспаньол» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» (1:1).
Гости вышли вперед на 29-й минуте благодаря голу Орри Оускарссона.
«Эспаньол» сравнял счет на 65-й минуте, отличился Роберто Фернандес.
«Реал Сосьедад» занял 10-е место в таблице Примеры с 46-ю очками в активе. «Эспаньол» — на 11-й строчке с тем же количеством баллов.