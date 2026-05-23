Главный тренер сборной Англии Томас Тухель по‑прежнему считает защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза футболистом мирового уровня, поэтому и включил его в заявку на ЧМ‑2026, несмотря на малую игровую практику.

Джон Стоунз globallookpress.com

«Я очень сильно верю в Джона. Он игрок мирового класса, прекрасный человек, с опытом побед. Он умеет тактически подстраиваться под ситуацию на поле. Он всё ещё футболист высочайшего уровня — это видно по его игре, по тому, как он двигается. Хорошие новости в том, что он доступен. Плохие новости в том, что он играл не так много, как мы бы хотели», — цитирует Тухеля BBC.

В текущем сезоне 31‑летний Стоунз провёл всего 17 матчей за «горожан». Известно, что он покинет «Ман Сити» по окончании этого сезона. Англия сыграет на групповом этапе с Панамой, Ганой и Хорватией.