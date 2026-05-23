Полузащитник клуба «Миннесота Юнайтед» и сборной Колумбии Хамес Родригес высказался о периоде выступления за мюнхенскую «Баварию».

«В мой первый год в Германии мне повезло, поскольку и Юпп Хайнкес, и Карло Анчелотти умели говорить по-испански. На следующий сезон пришёл Ковач. У каждого тренера есть свои любимчики, но я не был в их числе. Он хотел, чтобы игроки после тренировки по 30 минут занимались на велосипеде. Тогда у него спросил: "Для чего так тренируюсь? Чтобы выступить на Тур де Франс?" Я же футболист.

А ещё мне не нравились уроки немецкого языка, я на них просто засыпал. Не люблю учиться», — приводит слова Родригеса Marca.

Напомним, что колумбиец выступал за «Баварию» в период с 2017 по 2019 год на правах 2-летней аренды. Права на игрока на тот момент принадлежали мадридскому «Реалу».