«Реал» одолел «Атлетик» из Бильбао (4:2) в заключительном 38-м туре испанской Примеры.

В составе «сливочных» голы записали на свой счет Гонсало Гарсия на 12-й минуте, Джуд Беллингем на 41-й минуте, Килиан Мбаппе на 51-й и Браим Диас на 89-й минуте.

У «Атлетика» отличились Горка Гурусета на 45+1-й минуте и Урко Исета на 90+1-й минуте.

Результат матча Реал Мадрид Мадрид 4:2 Атлетик Бильбао 1:0 Гонсало Гарсия 12' 2:0 Джуд Беллингхэм 41' 2:1 Горка Гурусета 45+1' 3:1 Килиан Мбаппе 51' 4:1 Браим Диас 89' Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль ( Manuel Serrano 84' ), Рауль Асенсио, Давид Алаба ( Дин Хейзен 70' ), Франко Мастантуоно ( Арда Гюлер 74' ), Тиаго Питарч Пинар, Федерико Вальверде, Джуд Беллингхэм ( Даниель Себальос 74' ), Гонсало Гарсия ( Браим Диас 74' ), Килиан Мбаппе, Alvaro Fernandez Carreras Атлетик: Алекс Падилья, Адама Буаро, Айтор Паредес, Йерай Альварес ( Андони Горосабель 46' ), Даниэль Вивиан, Роберт Наварро, Унаи Гомес ( Иньиго Лекуэ 60' ), Иньиго Руис де Галарета ( Алехандро Рего 60' ), Микель Хаурегисар ( Микель Весга 86' ), Горка Гурусета, Иньяки Уильямс Жёлтые карточки: Тиаго Питарч Пинар 3' (Реал Мадрид), Джуд Беллингхэм 20' (Реал Мадрид)

Статистика матча 8 Удары в створ 2 5 Удары мимо 5 74 Владение мячом 26 2 Угловые удары 1 6 Офсайды 2 6 Фолы 20

По итогам сезона «Реал» занял 2-е место в таблице Примеры с 86-ю очками в активе. «Атлетик» — на 12-й строчке с 45-ю баллами.