«Реал» одолел «Атлетик» из Бильбао (4:2) в заключительном 38-м туре испанской Примеры.
В составе «сливочных» голы записали на свой счет Гонсало Гарсия на 12-й минуте, Джуд Беллингем на 41-й минуте, Килиан Мбаппе на 51-й и Браим Диас на 89-й минуте.
У «Атлетика» отличились Горка Гурусета на 45+1-й минуте и Урко Исета на 90+1-й минуте.
Результат матча
Реал МадридМадрид4:2АтлетикБильбао
1:0 Гонсало Гарсия 12' 2:0 Джуд Беллингхэм 41' 2:1 Горка Гурусета 45+1' 3:1 Килиан Мбаппе 51' 4:1 Браим Диас 89'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль (Manuel Serrano 84'), Рауль Асенсио, Давид Алаба (Дин Хейзен 70'), Франко Мастантуоно (Арда Гюлер 74'), Тиаго Питарч Пинар, Федерико Вальверде, Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос 74'), Гонсало Гарсия (Браим Диас 74'), Килиан Мбаппе, Alvaro Fernandez Carreras
Атлетик: Алекс Падилья, Адама Буаро, Айтор Паредес, Йерай Альварес (Андони Горосабель 46'), Даниэль Вивиан, Роберт Наварро, Унаи Гомес (Иньиго Лекуэ 60'), Иньиго Руис де Галарета (Алехандро Рего 60'), Микель Хаурегисар (Микель Весга 86'), Горка Гурусета, Иньяки Уильямс
Жёлтые карточки: Тиаго Питарч Пинар 3' (Реал Мадрид), Джуд Беллингхэм 20' (Реал Мадрид)
По итогам сезона «Реал» занял 2-е место в таблице Примеры с 86-ю очками в активе. «Атлетик» — на 12-й строчке с 45-ю баллами.