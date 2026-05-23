Известный российский тренер Рашид Рахимов высказался по поводу перспектив калининградской «Балтики» в следующем сезоне в Премьер‑лиге.

В этом сезоне команда Андрея Талалаева вернулась в РПЛ, долгое время шла в тройке лидеров, но в итоге финишировала на шестой строчке.

«Талалаев говорил: "Если мы хотим бороться за более высокие места, нам нужны другие приобретения". "Балтика" выстрелила, побила клубный рекорд, хотя с учётом того, что команда 25 лет не была в Премьер-Лиге, там не может быть много рекордов. Но Андрей Викторович и тренерский штаб понимают, что нужны другие приобретения, чтобы бороться с "Зенитом" и "Краснодаром".

"Балтика" со многими соперниками показывала хорошую игру, но и она не обошлась без неудачного периода. Отсутствие двух-трёх ключевых футболистов сказалось на игре. До зимы отлично выглядел Бориско, "Балтика" была хороша в прессинге. Но выпал Хиль, один из защитников, Бориско — восемь матчей без побед. Такие отрезки случаются, но можно добиться стабильности, если совершить нужные приобретения хорошего уровня», — сказал Рахимов «Чемпионату».