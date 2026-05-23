Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн предположил, кто сможет составить конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за чемпионство в следующем сезоне АПЛ.

«Думаю, в следующем сезоне серьезную конкуренцию (»Арсеналу«) составят только клубы из Манчестера.

Я считаю, что "Манчестер Сити" останется сильным даже в случае ухода Пепа. В этом сезоне они очень близко подобрались к "Арсеналу", у них хорошая группа молодых игроков, которые уже показали, что готовы бороться за титул. После завоевания двух кубков они вернутся еще более сильными.

"Манчестер Юнайтед" уже давно не входил в число претендентов, но под руководством Майкла Кэррика вполне может им стать. Посмотрите на форму команды с момента его прихода — это точно уровень борьбы за титул.

"Ливерпуль" будет надеяться на участие в борьбе, но ему нужно разобраться со всеми проблемами, чтобы это получилось. Я не уверен, что он уже к этому готов», — сказал Оуэн Metro.

«Арсенал» гарантировал себе чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ, набрав 82 очка перед последним туром. «Манчестер Сити» остает от «канониров» на 4 балла.