Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо объявил о завершении профессиональной карьеры, как сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Свой последний матч 38-летний футболист провел в составе сербского «Партизана». Это произошло в субботу, 23 мая. В этой игре его команда одержала уверенную победу над «Радник» со счетом 5:0 в рамках национального чемпионата. Натхо отметился забитым голом.

За свою карьеру в России Бибрас сыграл 205 матчей и забил 45 голов. Он стал чемпионом страны в сезоне 2015/2016, выступая за ЦСКА. Также в составе казанского «Рубина» Натхо выиграл Кубок и Суперкубок России.