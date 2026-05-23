«Халл Сити» одержал победу над «Мидлсбро» в финальном матче плей-офф Чемпионшипа со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Оливер МакБерни на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.
Результат матча
Халл СитиКингстон-апон-Халл1:0МидлсброАнглия. Чемпионшип. Плей-офф
1:0 Оливер Макберни 90+5'
Халл Сити: Ивор Пандур, Адесево Аджайи, Джон Иган, Чарли Хьюс, Льюи Койл, Райан Джайлз (Ю Хиракава 76'), Реган Слейтер, Мэтти Крукс, Мохамед Беллуми (Коди Драмех 77'), Лиам Миллар (Джо Джелхардт 63'), Оливер Макберни
Мидлсбро: Сол Бринн, Мэтт Таргетт, Каллум Бриттен, Адилсон Маланда, Даэл Фрай, Люк Эйлинг, Давид Стрелец (Хейден Хакни 70'), Алан Браун, Эйдан Моррис, Морган Уиттакер, Райли Макгри (Сонтье Хансен 76')
Жёлтая карточка: Оливер Макберни 90+6' (Халл Сити)
«Тигры» благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа обеспечил себе место в АПЛ на следующий сезон, «Мидлсбро» остается в Чемпионшипе.