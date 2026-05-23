Российский голкипер клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин не сможет выступать за сборную Норвегии до 2028 года.  Об этом сообщил норвежский журналист Ян Петтер Сальведт.

Никита Хайкин globallookpress.com

«ФИФА отклонила апелляцию норвежской федерации на Хайкина.  У него нет права играть за Норвегию до марта 2028 годах», — сказал Салвельдт «Чемпионату».

Ранее стало известно, что Хайкин получил гражданство Норвегии и рассматривался как потенциальный участник национальной сборной на чемпионате мира 2026 года.

Однако ФИФА отклонила заявку Хайкина на право представлять Норвегию на международной арене, несмотря на наличие норвежского паспорта.  В результате, россиянин не был включён в окончательный состав сборной на ЧМ-2026, который был объявлен 21 мая.