Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал переход защитника Кевина Андраде из «Балтики» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Если Нино с Дивеевым остаются, то конкурировать Андраде с ними будет тяжело. Сергей Богданович Семак играет в два центральных защитника. Но, на мой взгляд, Дивеев и Нино — это лучшая пара центральных защитников сейчас у нас в чемпионате. Андраде тоже, но нужно посмотреть, как он играет в двойке, он весь сезон играл в тройке. То есть это две разные позиции. То, что он хорошо сдерживает Кордобу, это показатель. И он достаточно молодой. Для меня по цене‑качество это шикарный трансфер», — цитирует Гасилина «Матч ТВ».

Контракт петербуржцев с 26-летним футболистом рассчитан до окончания сезона 2030/2031.