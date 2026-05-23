Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о нападающем Артеме Дзюбе после новости об уходе форварда из «Акрона».

Артем Дзюба globallookpress.com

«Молодец, Дзюба. Мы понимаем значимость Артёма именно в раздевалке для коллектива, для молодых парней.

Но он же тоже рисковал. Вот его реноме чемпиона, рекордсмена, победителя. И представляете, вот такое под конец карьеры клеймо — человек, который вылетел. А он оставил команду. Если будет желание, он обязательно ещё поиграет», — сказал Гасилин «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» обыграл «Ротор» по сумме двух встреч (2:0 и 0:1) и сохранил прописку в РПЛ. В минувшем сезоне Дзюба провел за тольяттинскую команду 28 матчей, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.