Владелец «Акрона» Павел Морозов сообщил об уходе нападающего Артема Дзюбы из тольяттинского клуба.

«Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром "Акрона", побил всевозможные рекорды в российском футболе.

Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. "Акрону" нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне», — приводит слова Морозова пресс-служба «Акрона».

Напомним, что «Акрон» обыграл «Ротор» по сумме двух встреч (2:0 и 0:1) и сохранил прописку в РПЛ. В минувшем сезоне Дзюба провел за тольяттинскую команду 28 матчей, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.