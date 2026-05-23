«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность усиления центра обороны Микки ван де Веном из «Тоттенхэма», сообщает журналист Бен Джейкобс.

globallookpress.com

Шансы заполучить 25‑летнего голландца сильно вырастут у манкунианцев в случае вылета «шпор» из АПЛ.  В противном случае ван де Вен, скорее всего, подпишет новый контракт с «Тоттенхэмом».

В этом сезоне защитник провёл 44 матча, забил в них 7 голов и сделал результативную передачу.  Портал Transfermarkt оценивает ван де Вена в € 65 млн, а его контракт действует до 2029 года.